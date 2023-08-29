Музей посвящен истории сооружения: Спасская башня Казани откроется для посетителей 1 сентября
Екатерина Кузьминых
Спасская башня Казанского Кремля для посетителей откроется 1 сентября. Здесь появится музей, а на последнем ярусе расположится «малиновый звон», сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Напомним, что музей посвящен истории самого сооружения и фортификации крепости. У посетителей будет возможность познакомиться с разными периодами, в которые башня существовала, а также посмотреть отдельный блок, который посвятили фортификационным сооружениям, которые вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На первом этаже будут находится касса, камера хранения и гардероб, на втором - административных помещения, а на третьем будет находиться сам музей. Чтобы посетить башню, нужно приобрести билет.
Отмечается, что прием посетителей будет производиться по сеансам, продолжительность которых 30 минут. Одновременно в музее смогут находиться не больше 15 человек.