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Музей посвящен истории сооружения: Спасская башня Казани откроется для посетителей 1 сентября

В Казани Спасская башня для посетителей откроется 1 сентября 2023 года
Музей посвящен истории сооружения: Спасская башня Казани откроется для посетителей 1 сентября

Екатерина Кузьминых

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Спасская башня Казанского Кремля для посетителей откроется 1 сентября. Здесь появится музей, а на последнем ярусе расположится «малиновый звон», сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Напомним, что музей посвящен истории самого сооружения и фортификации крепости. У посетителей будет возможность познакомиться с разными периодами, в которые башня существовала, а также посмотреть отдельный блок, который посвятили фортификационным сооружениям, которые вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На первом этаже будут находится касса, камера хранения и гардероб, на втором - административных помещения, а на третьем будет находиться сам музей. Чтобы посетить башню, нужно приобрести билет.

Отмечается, что прием посетителей будет производиться по сеансам, продолжительность которых 30 минут. Одновременно в музее смогут находиться не больше 15 человек.

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