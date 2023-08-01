Можно познакомиться с представителями кадровых служб: в Казани 2 августа пройдет мини-ярмарка вакансий

Жителям Советского района Казани 2 августа предложат вакансии

В Казани, в Советском районе города, 2 августа пройдет мини-ярмарка вакансий.

Все ее посетители смогут узнать о том, какие свободные и вакантных должности есть на разных предприятиях. Можно будет также встретиться с представителями кадровых служб, узнать информацию о государственных услугах и гарантиях, а также проконсультировать по поводу дополнительных программ профессионального обучения, сообщает пресс-служба ЦНЗ Казани.

Ярмарка вакансий будет проходить с 10 до 12 часов утра в Центре занятости населения, который расположен на улице Рихарда Зорге, 102. Подробную информацию можно получить по телефону +7(843)205-54-53.