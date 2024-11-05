Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Казанский пенсионер потерял около 18 млн рублей. Об этом рассказали в МВД по РТ.

Пострадавший сообщил, что ему пришло сообщение от экс-руководителя. Мужчина хотел позвонить ему, вот только бывший работодатель написал, что он не может говорить, поэтому предложил перейти в чат.

Местному жителю рассказали, что аферисты получили сведения по всем сотрудникам учреждения, включая и его. Теперь мошенники якобы пытаются вывести денежные средства людей для финансирования ВСУ.

После этого, с пострадавшим связался «работник ФСБ», который сообщил, что для того, чтобы остановить преступление, следует отправить деньги на «безопасный» счет, с которого средства вернут, когда проверка закончится.

Мужчина сделал все по схеме и передал мошенникам 17,8 млн рублей. Сейчас заведено дело по части 4 статье 159 УК РФ.