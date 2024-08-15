Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Метеоролог рассказал, когда в Казань придет 30-градусная жара

в регионе прогнозируется 30-градусная жара, но ...

Pixabay

Подписаться в Telegram

По информации Гидрометцентра РФ, в первый месяц осени в Казани потеплеет. Во 2-ой половине сентября ожидается бабье лето. Об этом изданию «Татар-информ» рассказал профессор и доктор геонаук Юрий Переведенцев.

Специалист сообщил, что в регионе прогнозируется 30-градусная жара, но при условии, что в регион придет Азорский антициклон.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах под песню Басты «Неболей» пошел дождь. По информации властей, артиста позвали выйти на сцену в честь юбилея татарстанской транспортной компании.

Кроме того, мы говорили, что в Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением. После появлении новости о выборе артиста, местные жители были удивлены таким выбором.

Также, в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа 2024 года, выступит «Моя Мишель».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

В отеле под Казанью после бурной ночи в отеле умерла врач из Тюмени

Интересное в Казани

день назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

в каких местах живут клопы

Лонгриды

16 часов назад

Помощь и человечность: как работает «Приют Человека» в Казани

Новости Татарстана

23 часа назад

Метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане

слаботочные работы в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выпал снег

Новости Казани

день назад

Шумозащитные экраны начали устанавливать около «Миллениума» в Казани ночью

Новости Казани

54 минуты назад

Метеоролог рассказал, когда в Казань придет 30-градусная жара

Новости Казани

день назад

На Оренбургском тракте началась установка въездной 28-метровой стелы «Казань»
Новости Казани
3 часа назад

Салихов: в Казани в подземной галерее предложили создать «Волганариум»

Также, глава мэрии предлагает организовать на м...

Новости Татарстана

14 минут назад

Вильфанд предрек Татарстану ливни и выход рек из берегов

Новости Казани

час назад

В Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября приедут звезды из Турции

Новости Татарстана

3 часа назад

В Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть

Новости Казани

3 часа назад

Стало известно, какие объекты достроят к саммиту БРИКС в Казани 22 октября
6 человек заболели сальмонеллёзом в казанском к...
Новости Казани
час назад

6 человек заболели сальмонеллёзом в казанском кафе на Петербургской, 14

Новости Казани

18 часов назад

В Казани власти ищут место для генерального консульства Китая

Новости Татарстана

21 час назад

Рамиль Муллин предложил объединить 3 города Татарстана

Новости Татарстана

22 часа назад

В Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель»
Редакция собрала список полезных сервисов, кото...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
В Челнах под песню Басты «Неболей» пошел дождь
Новости Татарстана
3 часа назад

В Челнах под песню Басты «Неболей» пошел дождь