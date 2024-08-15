Метеоролог рассказал, когда в Казань придет 30-градусная жара

По информации Гидрометцентра РФ, в первый месяц осени в Казани потеплеет. Во 2-ой половине сентября ожидается бабье лето. Об этом изданию «Татар-информ» рассказал профессор и доктор геонаук Юрий Переведенцев.

Специалист сообщил, что в регионе прогнозируется 30-градусная жара, но при условии, что в регион придет Азорский антициклон.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах под песню Басты «Неболей» пошел дождь. По информации властей, артиста позвали выйти на сцену в честь юбилея татарстанской транспортной компании.

Кроме того, мы говорили, что в Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением. После появлении новости о выборе артиста, местные жители были удивлены таким выбором.

Также, в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа 2024 года, выступит «Моя Мишель».