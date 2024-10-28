«Мега» отказалась от термального комплекса и кинотеатра

В ТЦ «Мега» в Казани свои двери открыла торговая точка «Стокман».

В издании «E-Kazan» рассказали, в следующем году в планах открыть 3 крупных проекта. Объекты займут площади в 11,7 тыс. кв. м. Там появится самый большой в Казани развлекательный центр для детей, фитнес и мебельный магазин.

Как именно будут называться объекты пока неизвестно. Известно, что открывать термальный курорт и кинотеатр не планируют.

Напомним, что информация об открытии терм появилась с 2023 года. Планировалось ввести их в работу уже осенью этого года.

Курорт Termoland мог бы занять 9 тыс. квадратных метров. Внутри специалисты могли оборудовать открытые бассейны.

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