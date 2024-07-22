Массовая драка мигрантов произошла ночью 21 июля на Зорге

Ночью 21 июля 2024 года, в Приволжском районе Казани случилась массовая потасовка около кафе «1001 ночь». Свидетели рассказали, что на месте было много иностранных специалистов.

Люди, которые живут недалеко от питейного заведения, жалуются на частые беспорядки. Жители не могут ночью спать, а днем выпускать детей одних из дома.

Такое безобразие в этом районе случается каждые выходные.

Ранее мы писали о том, что от удара молнии в Татарстане вспыхнул дом. Сотрудники ГУ МЧС по РТ были быстро направлены на место инцидента. 21 июля на месте работали эксперты над выяснением точной причины пожара.

Кроме того, мы писали о том, что в Казани до конца 2024 года планируют поставить еще светофоры на 5 участках проезжей части. Так решили после обращений местных жителей для снижения вероятности ДТП.