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В Казани планируют установить еще светофоры на 5 участках дорог

Эксперты организуют пешеходный переход

pixabay.com

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В региональной столице до конца 2024 года планируют поставить еще светофоры на 5 участках проезжей части. Так решили после обращений местных жителей для снижения вероятности ДТП. Об этом рассказал Алексей Сидоров, глава комитета по транспорту исполнительного комитета Казани.

Власти хотят установить светофоры на ул. Академика Глушко, 8, Короленко, 73 и на Дубравной, 12. Кроме того, на дорогах появится светофор на перекрёстке улиц Тецевская-Хлебозаводская.

Также светофор будет возле лицея КНИТУ-КАИ им. Туполева. Там эксперты организуют пешеходный переход и дорожку неровности.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, мы говорили, что в регионе до конца июля 2024 года, продолжится прохладная погода. Температура ожидается на 2 градуса ниже положенной нормы.

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