Личная неприязнь: мужчина зарезал родного ножа

В Набережных Челнах мужчина убил отца кухонным ножом

В Набережных Челнах мужчина зарезал своего собственного отца кухонным ножом. Происшествие имело место 24 июня 2023 года. Сообщается, что поводом для столь жестокого нападения стала личная неприязнь.

Мужчина, получивший травму, скончался на месте происшествия. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Представители следствия потребовали заключить обвиняемого под стражу. Городской суд в полном объеме поддержал ходатайство. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Постановление еще не вступило в законную силу.