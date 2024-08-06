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Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша

Малыша доставили в больницу

pixabay

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Воздушное судно, которое летело из Сочи в Казань, экстренно приземлился в Саратове из-за малыша, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По информации портала, 5 августа 2024 года, самолет сел из-за годовалой крохи, ей потребовалась помощь. Малыша доставили в больницу. К счастью, сегодня его выписали.

По онлайн-табло аэропорта Казани, рейс SU 2934 из Сочи должен был прибыть в 14:45 по мск времени. Вот только в региональную столицу РТ судно прилетело в 15:35.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату. Когда девочки все-таки сбежали от горе-отца, они отправились в отделение полиции.

Кроме того, мы говорили, что в Казани был задержан мужчина, который после порезал приятеля после ДТП. Об этом рассказали в Росгвардии по Татарстану. В результате, хулигана задержали и передали специалистам.

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