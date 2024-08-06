Казанец случайно порезал друга после ДТП

В Казани был задержан мужчину, который оказался сбит автомобилем, а после порезал приятеля. Об этом рассказали в Росгвардии по Татарстану.

Выяснилось, что все случилось вечером на Липатова в п. Дербышки. 2 пьяных мужчин переходили проезжую часть в неположенном месте, из-за чего одного из них машина задела бампером. Между местными жителями начался конфликт. Внезапно пешеход схватил нож и принялся им размахивать и угрожать водителю, однако случайно задел им своего потерпевшего друга.

В результате, хулигана задержали и передали специалистам.

50-летнего пострадавшего доставили в больницу. Сейчас эксперты думают над возбуждением дела.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Айсылу Чижевскую, которая зарегистрировала брак со своим приемным ребенком, накинулись и едва не убили. Ее буквально оглушил удар.