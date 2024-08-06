В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату

Все случилось в мае 2024 года, когда нетрезвый отец просил своих дочерей помочь младшему брату с домашним заданием. Из-за того, что время было достаточно позднее, дочки отказались, однако папу такой ответ не устроил. Мужчина внезапно набросился на них, взял за горло 16-летнюю дочь и принялся ее душить и угрожать убийством.

Когда девочки все-таки сбежали от горе-отца, они отправились в отделение полиции.

В результате, мужчина получил наказание - ограничения свободы на девять месяцев, пишет chelny-biz.

Ранее мы писали о том, что в Казани был задержан мужчина, который после порезал приятеля после ДТП. Об этом рассказали в Росгвардии по Татарстану. В результате, хулигана задержали и передали специалистам.

Кроме того, мы говорили, что в Казани на Айсылу Чижевскую, которая зарегистрировала брак со своим приемным ребенком, накинулись и едва не убили.