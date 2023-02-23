Коронавирусу в Казани ровно три года: Чем запомнилась пандемия и какие уроки удалось извлечь

Ровно 3 года назад, 23 февраля 2020 года в Казани официально

Ровно три года назад, 23 февраля 2020 года, в Казань были доставлены 8 россиян, в том числе один ребенок, с лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса. На две недели они были помещены на карантин в отдельный бокс инфекционной больницы. С этого момента можно считать, что коронавирус появился на татарстанской земле.

"Татарстанским врачам одним из первых в стране предстояло столкнуться с неизвестным вирусом. В РКИБ были созданы все условия, имелось необходимое оборудование в части предотвращения любых инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных", - отмечают в Минздраве Татарстана

О ПЕРВЫХ ЗАРАЖЕННЫХ

Первый зараженный коронавирусом в Татарстане был выявлен 17 марта. Им оказался волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет. Спортсмен прилетел в Казань из Франции и сразу сдал тест на инфекцию. Результат оказался положительным и Нгапет был госпитализирован в инфекционную больницу. Сам он потом рассказывал, что самыми сложными для него стали три первых дня. После же он пошел на поправку и был выписан спустя две недели.

После волейболиста коронавирус был выявлен сразу у пятерых человек - четверых жителей Татарстана и одного приезжего из другого региона страны. Все они туристы - двое прибыли из Франции, еще двое - из Швейцарии, а один - из Испании. Первые были госпитализированы прямо из аэропорта Казани, остальные же некоторое время находились на самоизоляции и лишь потом были доставлены в больницу.

"Если раньше утром я первым делом смотрела погоду, то в период самоизоляции, да и в целом пандемии, наблюдала в первую очередь только статистику. Сколько заболело, сколько вылечилось, как там продвигается динамика болезни. Это всё, что меня интересовало", - рассказывает Эльвира Букмеева, жительница Казани.

За сотню больных республика перевалила 14 апреля (107), за тысячу - 3 мая (1 031), за пять тысяч - 13 июля (5 029), за 10 тысяч - 26 ноября, за 15 тысяч - 19 января 2021 года. По данным на понедельник, 22 февраля, в Татарстане выявлено 17 656 случаев коронавируса. Большинство зараженных - 14 219 человек, выздоровело, а 320 - скончались.

О ПЕРВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ И ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Ограничения в Татарстане начались с того, что 15 апреля был введен особый санитарно-эпидемиологический режим. Президент республики Рустам Минниханов отменил все зарубежные рабочие поездки местных чиновников и посоветовал сделать то же руководителям предприятий.

Возможность самостоятельно решать, сидеть им дома или нет, была у татарстанцев больше месяца. Однако уже 30 марта в регионе был введен режим полной самоизоляции. К тому моменту инфекцию подхватили уже 13 человек. Несмотря на то, что их состояние оценивалось как удовлетворительное, власти решили перестраховаться.

С того дня жители Татарстана могли выходить из дома лишь по крайней необходимости: за экстренной медицинской помощью, за продуктами (в ближайший магазин), в аптеку, погулять с собакой (на расстоянии не более 100 метров от дома), вынести мусор или съездить на работу. Последнее сделать можно только со справкой от начальства.

"Работа дома –это удобно, но без общения очень тяжело. Как никогда я оценил своё неудобное кресло в кабинете и вечно говорящих людей. Да, с ними тяжело, но без них работать ещё тяжелее",- говорит PR-специалист Марат.

"Дома неудобно работать. Ну это я так считаю. Постоянно отвлекают дети, жена. До дистанта можно было от них хотя бы на работе передохнуть", - делится своим мнением еще один житель Татарстана.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

В двадцатых числах апреля татарстанцам запретили находиться без медицинских масок в общественных местах. Эта дополнительная мера, действующая по сей день, помимо соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, по мнению чиновников, должна обезопасить людей от заражения.

Вскоре к обязательному ношению медицинских масок прибавилось ношение перчаток. Однако к концу лета их разрешили снять.

О ПЕРВОМ ЛЕТАЛЬНОМ СЛУЧАЕ

Первый летальный случай коронавируса в Татарстане был зафиксирован 28 апреля 2020. Жертвой инфекции стал 70-летний пенсионер из Набережных Челнов. В городскую инфекционную больницу он был доставлен 13 апреля.

Однако из-за ухудшения состояния мужчина был переведен в больницу №2 с диагнозом: "Новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". С 23 апреля зараженный был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. Медики отмечали, что ранее он жаловался на проблемы с сердцем и сосудами,

О ВАКЦИНАЦИИ

23 ноября в Татарстане началась масштабная выдача бесплатных лекарств больным коронавирусом. А 18 января 2021 года в республике стартовала вакцинация от инфекции. Одной из первых желающих начала принимать клиническая больница №7. На сегодняшний день сделать прививку можно совершенно бесплатно по предварительной записи в более чем ста медучреждениях региона.

По последним данным в республике вакцинировались 71 838 человек, 13 615 из которых получили вторую дозу двухкомпонентного препарата "Спутник V".

"В 2021 году борьба с пандемией выходит на новый уровень. Фокус сместился в сторону профилактики заболевания. А самое эффективное средство защиты против инфекционных болезней, известное современной медицине, – это вакцинация. С началом массовой прививочной кампании против коронавируса появилась реальная возможность выработать иммунитет и уберечь себя от тяжелых последствий заболевания", - замечали тогда в региональном Минздраве.

О QR-КОДАХ

Настоящий кошмар обрушился на Татарстан осенью 2021 года. Из-за резкого скачка заболеваемости в республике ввели массовые ограничения. Так, попасть в торговые центры, кафе, спортклубы и даже в салон общественного транспорта могли только обладатели QR-кодов, которые выдавали сделавшим прививку от ковида татарстанцам.

Жить в QR-режиме в Татарстане пришлось более четырех месяцев. Только в феврале 2022 года доступ в кафе и торговые центры получили все желающие и все ограничения были сняты.

КАК МУТИРОВАЛА БОЛЕЗНЬ И ЖДАТЬ ЛИ НОВЫХ СКАЧКОВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

За три года мир увидел большое множество штампов. Но вот какой идёт сейчас и есть ли COVID-19 вообще? Если есть, то какой он и как спасись? Об этом мы поговорили в ведущим микробиологом Казанского Федерального Университета Павлом Зеленихиным.

"В целом, сейчас заболевание проходит в лёгкой форме, это связано с мутацией вируса. Если старый вид вируса был более опасный, то новый вид, так сказать второй заражает большей процент людей, но при этом смертность упала".

Откуда взялся вообще омикрон?

"Скорее всего, он пришёл так сказать от особенных пациентов. Особенными мы называет тех, у кого есть попутные болезни и их иммунитет ослаблен. Они могли заболеть, даже без симптомов, их иммунная система не боролось с вирусом и он мутировал. Так и появился омикрон, который в последствие сейчас есть".

Почему в Татарстане, да и во всей России вырос процент заболевших?

"Почему растёт уровень заболевших людей. Здесь есть несколько факторов: Первое - зима, мы сидим в помещениях и передаём вирус. В этот период, как правило, всегда люди болеет. Второе - разновидность омикрона эволюционирует и он становится заразнее. Третье - мы должны вакцинироваться, но этого нет. Надо регулярно ревакцинироваться. Но так никто не делает. Это не контролируется. А те, кто вакцинируются, они это делают прививкой для старой версии. Надо модифицировать вакцину".

Отметим, что всего с начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели более 197 тысяч человек. Число смертей составляет 2010.