Контракт подошел к концу: тренер ФК "Рубин" Никитин покидает клуб

Тренер ФК "Рубин" Сергей Никитин покидает клуб

Пресс-служба "Рабина" сообщила об уходе тренера Сергея Никитина. Стало известно, что он покидает клуб, так как инстек срок контракта. Напомним, что он работал в тренерском штабе команды с февраля 2023 года. После прихода Рашида Рахимова в качестве главного тренера это первое изменение в тренерском штабе.

В заявлении Сергея Никитина поблагодарили за проделанную работу на благо клуба и пожелали ему новых успехов на профессиональном поприще.