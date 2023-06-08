Новости Казани
· Полина Модестова

Каждый найдет что-то для себя: в Казани пройдет сразу несколько ярмарок вакансий

С 15 по 22 июня для жителей Казани будут проходить ярмарки вакансий
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В Казани для жителей города в июне будут проходить ярмарки вакансий. На них возможно будет узнать о вакантных должностях, а также пообщаться с работодателями.

Первая состоится уже 15 июня, в ЦЗН, по адресу Р. Зорге, 102. Мероприятие будет идти с 10 до 12 часов утра.

Позже, 21 июня, в ЦЗН по Авиастроительному и Ново-Савинскому району гражданам вновь помогут найти работу. Ждать всех желающих будут с 10 до 12 часов на Ибрагимова, 41.

В этот же день, 21 июня, ярмарка вакансий откроется и для жителей Московского и Кировского районов. Встреча с работодателями пройдет с 10 до 12 часов на Гагарина, 46.

Последняя ярмарка пройдет в ЦЗН по Вахитовскому и Приволжскому районов. Она состоится 22 июня на Братьев Касимовых, 22/7 с 9 до 12 часов утра.

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