Новости Казани
· Полина Модестова

Каждый может высказаться: в парках Казани будут проходить встречи с психологами

В парках Казани будут проходить бесплатные встречи с психологами
Каждый может высказаться: в парках Казани будут проходить встречи с психологами

Администрация Казани

Подписаться в Telegram

В парках Казани начнут проводить бесплатные встречи с психологами. Консультации будут проходить по средам с 15 до 19 часов. Жители города смогут обсудить волнующий их вопросы с опытными специалистами, рассказать о своем состоянии.

Психологи будут ждать всех желающий обратиться в парке "Сосновая роща" возле воркаут-площадки, у фонтана в Лядском саду, у озера в парке Победы, на площадке у главного входа в парке "Крылья Советов", в конце главной аллеи парка имени Горького, в Горкинско-Ометьевском лесу возле контейнерного центра Cube и около сцена в парке Урицкого.

В связи с погодными условиями встречи могут быть отменены. Получить точную информацию об их проведении в конкретный день можно в телеграм-канале Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи "Доверие".

Консультации психологи будут проводить в рамках проекта "Выслушаем". В прошлом году такие встречи проводились в Горкинско-Ометьевском лесу и в парке «Сосновая роща». За два года в трех парках были проведены 119 консультаций.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В России таких еще нет: в РЖД рассказали о строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью

Полезное

день назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?

дезинсекция квартиры от тараканов с гарантией

Общество

день назад

Обходите эти консервы в магазине стороной: эксперт рассказал на что обратить внимание при выборе рыбных деликатесов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

ветеринарный эндокринолог в Москве

Новости Казани

3 часа назад

Поворот налево запрещен: в Казани изменили правила движения на одном из перекрестков

Общество

день назад

Больше 100 тысяч россиян подверглись укусу клещей в 2023 году: врач рассказала, как защититься от паразита

Новости Казани

день назад

"Проведение работ отразится на транспортном потоке": в Казани в скором времени закроют мост «Миллениум»

Новости Казани

день назад

Известны дата и место проведения Китайского Сабантуя в Казани

Новости Казани

день назад

"Развернут работы по локализации": в Казани произошло семь провалов на третьем северном коллекторе
Новости Казани
5 часов назад

Выделили 188 миллионов: в Татарстане отремонтируют участок аварийной трассы

Выделили 188 миллионов: в Татарстане отремонтируют участок аварийной трассы

Новости Казани

3 минуты назад

Позволит бороться с перекупами: в Татарстане появится система онлайн-покупки билетов на речной транспорт

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

Новости Казани

28 минут назад

"Лучшая мужская роль": актер из Набережных Челнов одержал победу на фестивале театров малых городов России

Новости Казани

53 минуты назад

Организуют площадки: в Татарстане готовятся к празднику Курбан-байраму
Каждый может высказаться: в парках Казани будут проходить встречи с психологами
Новости Казани
33 минуты назад

Каждый может высказаться: в парках Казани будут проходить встречи с психологами

Новости Казани

58 минут назад

Не могут покинуть страну: в Татарстане больше 100 тысяч человек ограничены в поездках из-за долгов

Новости Казани

2 часа назад

Ситуация очень сложная: в Татарстане перед Курбан-байрамом предупредили о болезнях овец

Новости Казани

3 часа назад

Погибли 18 человек: стало известно, завозился ли ядовитый сидр в Татарстан
Внесли еще 94: в Казани пополнился реестр парковочных разрешений
Новости Казани
3 часа назад

Внесли еще 94: в Казани пополнился реестр парковочных разрешений