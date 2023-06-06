Каждый может высказаться: в парках Казани будут проходить встречи с психологами

В парках Казани будут проходить бесплатные встречи с психологами

В парках Казани начнут проводить бесплатные встречи с психологами. Консультации будут проходить по средам с 15 до 19 часов. Жители города смогут обсудить волнующий их вопросы с опытными специалистами, рассказать о своем состоянии.

Психологи будут ждать всех желающий обратиться в парке "Сосновая роща" возле воркаут-площадки, у фонтана в Лядском саду, у озера в парке Победы, на площадке у главного входа в парке "Крылья Советов", в конце главной аллеи парка имени Горького, в Горкинско-Ометьевском лесу возле контейнерного центра Cube и около сцена в парке Урицкого.

В связи с погодными условиями встречи могут быть отменены. Получить точную информацию об их проведении в конкретный день можно в телеграм-канале Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи "Доверие".

Консультации психологи будут проводить в рамках проекта "Выслушаем". В прошлом году такие встречи проводились в Горкинско-Ометьевском лесу и в парке «Сосновая роща». За два года в трех парках были проведены 119 консультаций.