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Казанскому блогеру предложили позавтракать в кафе Cups, где он отравился

Алеев добавил, что он решился съесть свое блюдо...

pixabay.com

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В региональной столице Татарстана блогер Булат Алеев сообщил об отравлении в заведении Cups. Об этом мужчина рассказал в социальной сети.

Потерпевший отметил, что он ел в кафе утром на ул. Большой Красной 31 октября. Блогер подчеркнул, что он заказал «Английский завтрак», который сперва его напряг видом и запахом.

Алеев добавил, что он решился съесть свое блюдо, в котором были сырые яйца и грибы, потому что был очень голодный. Булат сообщил, что в этот же день он почувствовал, что ему плохо.

Пострадавший рассказал, что температура у него повысилась до 38° градусов, появилась рвота и жидкий стул, пишет Inkazan.

Ранее мы писали о том, что в Авиастроительном районе региональной столице Республики Татарстан упала стена 2-этажного дома. Об этом рассказали в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по региону.

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