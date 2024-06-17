Казанский авиазавод проверят из-за долгих поставок самолетов Ту-214

Казанский авиационный завод сейчас проверяют после переносов поставок воздушных судов. Это коснется всей корпорации.

Исследование проведут вместе с консультантами из 2 российских банков. Источники издания «Коммерсантъ» сообщили, что проверки специалисты должны были организовать еще весной текущего года.

Аудиты коснутся заводов, которые собирают самолеты SJ 100, Ту-214, МС-21 и Ил-114. Во время проверки эксперты будут учитывать освоение денег из бюджета России.

После этого проверяющие предложат руководству РФ оптимизировать все оборудование, чтобы быстрее поставлять воздушные суда.

Ранее мы писали о том, что Казанский авиационный завод планирует выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год. Информацией об этом поделился министр промышленности и торговли Республики Татарстан, Олег Коробченко.