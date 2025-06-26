В Казанском Кремле состоялась встреча президента Республики Мали Ассими Гойты с представителями Российско-Африканского Союза (РАС). Во встрече также участвовал Глава Татарстана Рустам Минниханов. Делегацию РАС возглавил её президент Азиз Замалиев.



Во время диалога африканские студенты, обучающиеся в казанских вузах, поделились впечатлениями об учебе и жизни в столице Татарстана. Также они предложили укрепить сотрудничество в цифровой сфере, предложив интеграцию татарстанского проекта — олимпиады по программированию ZamaCode — в образовательную среду Мали.