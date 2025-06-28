28 июня православные вспоминают трех святых

В православной традиции 28 июня отмечается память сразу нескольких почитаемых святых. В этот день вспоминают ветхозаветного пророка Амоса, святителя Иону — митрополита Московского и всея Руси, а также перенесение мощей мучеников и целителей Кира и Иоанна.

По информации издания «Вокруг света», пророк Амос жил в VIII веке до нашей эры. Он был пастухом, но Господь призвал его к служению, и Амос стал обличать несправедливость, жестокость и равнодушие к вере, призывая народ к раскаянию и исправлению. Его слова вошли в духовное наследие Ветхого Завета.

В этот день также вспоминают святителя Иону, который руководил Русской церковью в XV веке. Его знали как мудрого пастыря и чудотворца, сыгравшего значимую роль в укреплении веры и государственности в трудные времена. Его память напоминает о значении духовного руководства и церковной преемственности.

Еще одна важная часть этого дня — воспоминание о перенесении мощей святых Кира и Иоанна, живших в IV веке. Эти врачи помогали людям бесплатно, сочетая лечение с молитвой и проповедью. Их почитание напоминает о важности доброты и помощи тем, кто в ней нуждается.

На Руси 28 июня считали днем милосердия. В этот день старались не заниматься тяжелой работой, уделяя время молитве и заботе о ближних. В церквях проходили молебны, а в монастырях устраивали трапезы для бедных и больных, воплощая христианские заповеди о любви и сочувствии.