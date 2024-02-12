Казанский авиационный завод планирует выпускать по 20 Ту-214 в год

На Казанском авиационном заводе планируют выпускать по 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Информацией об этом поделился министр промышленности и торговли Татарстана, Олег Коробченко.

Было объявлено, что к 2032 году в стране потребуется 150 самолетов Ту-214. На данный момент заключены соглашения о строительстве 67 самолетов, а на остальные есть заказы от клиентов.





«

»

Относительно других видов воздушного транспорта, сообщается, что вертолетный завод готовится к испытаниям вертолетаАнсат. Также сейчас строится новый цех для окончательной сборки.Сообщается, что в планах нарастить производство водного транспорта. Планируется строительство 4-х метеоров в текущем году на Зеленодольском заводе имени Горького. В предыдущем году там было построено 2 судна.

Ранее, Минниханов сообщил, как Татарстан будет бороться с дефицитом кадров.