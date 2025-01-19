Казанец снял квартиру, вытащил оттуда всю технику и отдал в ломбард
В столице Татарстана правоохранители задержали 22-летнего жителя города по подозрению в хищении имущества. Сообщение об инциденте поступило от 39-летнего мужчины, сдающего жилье в аренду.
На данный момент ведется следствие по уголовному делу, инициированному по факту произошедшего. Об этом проинформировала пресс-служба республиканского МВД.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец