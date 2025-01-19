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Казанец снял квартиру, вытащил оттуда всю технику и отдал в ломбард

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В столице Татарстана правоохранители задержали 22-летнего жителя города по подозрению в хищении имущества. Сообщение об инциденте поступило от 39-летнего мужчины, сдающего жилье в аренду.

Как выяснилось, арендатор прекратил все контакты с владельцем недвижимости. После визита хозяина в квартиру было обнаружено отсутствие бытовой техники. Подозреваемый, будучи задержан, не стал отрицать своей вины. Он сообщил, что вынести из жилья телевизор и микроволновую печь, чтобы затем продать их через ломбард. Полученные денежные средства были потрачены.

На данный момент ведется следствие по уголовному делу, инициированному по факту произошедшего. Об этом проинформировала пресс-служба республиканского МВД.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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