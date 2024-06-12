Казанцы жалуются на сквер на улице Белинского
Дамир Садриев
Жители Казани жалуются на состояние сквера, который находится на ул. Белинского.
Местная жительница рассказала, что новые лестницы сделали странной формы. В зимнее время жители и гости города будут просто скатываться по ней. Кроме того, в фонтане укладывают необычную плитку.
Ранее в казанской администрации говорили, что фонтан планируют запустить в июле текущего года. В настоящее время рабочие делают модульную конструкцию, струя в центре будет достигать 2 метров в высоту.
Оборудование появится после того, как специалисты закончат укладывать плитку. Помимо этого, в чаше фонтана установят 15 светильников, пишет Инказан.
Ранее мы писали о том, что горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования.
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