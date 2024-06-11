Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Максимальная цена тендера - 33,14 млн рублей

Яндекс.Карты/Вячеслав

Подписаться в Telegram

Казанская горбольница №7 заказала техобслуживание и ремонт своего оборудования. Сведения появились в картотеке государственных закупок.

Максимальная цена тендера - 33,14 млн рублей.

Дороже всех стоит обслуживание и запчасти для реанимационного оборудования — 17,08 млн рублей. Еще 10,16 млн уйдет на обслуживание и ремонт 2-купольной потолочной операционной лампы, рабочего места стоматолога и на многое другое.

Заявки от подрядных организаций станут принимать до 19 июня 2024 года. Все работы нужно будет провести до конца 2024 года.

Ранее мы писали о том, что врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

Интересное в Казани

день назад

В День России любой второй товар – всего за 1 рубль

отравление тараканов в люберцах

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев начали необоснованно просить заплатить за проезд по М-12

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

услуги гальваники в москве в Москве

Новости Казани

день назад

Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв

Новости Татарстана

день назад

Смертельная драка на Ноксинском Спуске началась из-за угроз изнасилования

Новости Татарстана

день назад

В Красном Ключе мотоцикл на скорости врезался в автомобиль и вспыхнул

Новости Казани

день назад

У игрока «Ак Барса» Дмитрия Юдина нашли рак

Лонгриды

22 часа назад

Жители Дербышек бьют тревогу: почему Комсомольское озеро может быть опасным?
Новости Казани
4 часа назад

Драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО

Драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО

Новости Казани

час назад

Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Полезное

7 часов назад

В июле Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

Новости Татарстана

час назад

В 76 лет умерла пенсионер прокуратуры РТ Нэля Жоголева

Новости Казани

5 часов назад

С 18 июня 2 раза в неделю стартуют полеты из Тамбова в Казань
В озеро Кабан в Казани сбрасывали нечистоты из труб
Новости Казани
час назад

В озеро Кабан в Казани сбрасывали нечистоты из труб

Новости Казани

5 часов назад

Около «Казана» развернули самый большой российский флаг в 3750 кв м

Новости Казани

6 часов назад

Утром в Казани столкнулись 2 иномарки, образовалась пробка

Новости Татарстана

7 часов назад

В Залесном 10 июня загорелась кровля гаражей по вине детей
Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка
Интересное в Казани
7 дней назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка