Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Казанская горбольница №7 заказала техобслуживание и ремонт своего оборудования. Сведения появились в картотеке государственных закупок.

Максимальная цена тендера - 33,14 млн рублей.

Дороже всех стоит обслуживание и запчасти для реанимационного оборудования — 17,08 млн рублей. Еще 10,16 млн уйдет на обслуживание и ремонт 2-купольной потолочной операционной лампы, рабочего места стоматолога и на многое другое.

Заявки от подрядных организаций станут принимать до 19 июня 2024 года. Все работы нужно будет провести до конца 2024 года.

Ранее мы писали о том, что врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре.