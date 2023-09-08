Казань привлечет как «города будущего»: беспилотные электромобили «Атом» могут начать работать в такси и каршеринге города

Беспилотные электромобили «Атом» могут начать работать в такси и каршеринге Казани

Компания «Атом», генеральный офис которой в Набережных Челнах, планирует к 2030 году начать производство беспилотных электромобилей, которые смогли бы перемещаться не только по нанесенным на цифровые карты, но и по любым дорога.

Как рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Атом» Анатолий Кияшко, в планах - сделать электрокар беспилотным к 2030 году. Он отметил, что особенность технологии компании в том, что авто сможет ездить не только по оцифрованной площади, но и по любым дорогам, где есть разметка, передает «ТАТАР-ИНФОРМ».

Он также отметил, что Казань является удобным мегаполисов не только для развития, но и электрического транспорта в целом. По его мнению, столица РТ сможет привлечь туристов и в качестве «города будущего», если и дальше будет развивать инфраструктуру для электротранспорта.