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Казань — Нижний Новгород могут связать новые поезда

По предварительной информации, в сутки аэроэксп...

РЖД

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В региональную столицу Татарстана перед саммитом БРИКС доставили новые комфортные поезда. В транспорте обновлен салон. Сейчас эти поезда уже на некоторых железных дорогах курсируют.

Александр Черемнов, замначальника Горьковской ж/д по теруправлению сообщил "Вестям", что сейчас рассматривается вопрос о запуске таких электропоездов. К примеру, власти хотят заменить транспорт на участке Казань — Нижний Новгород. В настоящее время вопрос находится в рассмотрении у Минтранса, Комитета по транспорту и компании "Российские железные дороги".

Специалист также подчеркнул, что по предварительной информации, в сутки аэроэкспресс в ходе саммита БРИКС станет перевозить больше 7000 пассажиров.

Ранее мы писали о том, что власти города Казани опровергли запрет на старые и грязные автомобили из-за саммита БРИКС.

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