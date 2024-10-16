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Власти Казани опровергли запрет на старые и грязные авто из-за БРИКС

Напомним, саммит БРИКС состоится в Казани в пер...

pixabay.com

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Администрация Казани опровергла сведения, которые появились в интернете. В сети писали о запрете для людей передвигаться в ходе проведения саммита БРИКС в городе на старых и грязных машинах.

В мэрии рассказали изданию ТАСС, что никакого такого запрета местные власти не принимали и не планируют. Жители города могут совершенно спокойно ездить на своих авто во время саммита.

Напомним, саммит БРИКС состоится в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года. В нем будут участвовать руководители 24 государств, в частности, президент РФ Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

Ранее мы писали о том, что из Казани с 19 по 25 октября 2024 года, в аэропорт запустят 176 дополнительных поезда. Об этом рассказали в Горьковской железной дороге филиала ОАО «РЖД».

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