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Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

По сведениям источника, мигрант был задержан

pixabay.com

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Появились подробности случая с изнасилованием 16-летней девушки студентом из другой страны в Казани.

Оказалось, что парень учится в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева. Молодой человек прибыл в региональную столицу Татарстана из одной страны бывшего СНГ.

Кроме того, стало известно, что маме пострадавшей 38 лет, она не работает и за 2 года мама 25 раз была привлечена к административной ответственности за то, что она занимается проституцией, пишет

По сведениям источника портала, мигрант был задержан. В настоящее время с ним разговаривают сотрудники полиции, вот только свою вину парень не признал, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела после избиения подростков в Татарстане.

Такие противоправные действия снимались на видео. Нападавшие позже ушли с места, сейчас их ищут.

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