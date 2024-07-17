Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Из Казани в Ереван с 9 августа запустят новые авиарейсы

Вылет из Казани будет производиться в 15:35

pixabay.com

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Уже совсем скоро из Казани в Ереван можно будет улететь на самолете.

Рейсы станут осуществляться Airbus A321 с 9 августа по пятницам. Авиаперевозчик - Armenian Airlines.

Вылет из Казани будет производиться в 15:35, а в Ереван судно прибудет в 9:40. Из столицы Армении самолет отправится в 12:35.

Длительность полета - около 3 часов. Время в Армении на 1 час опережает московское. Об этом рассказали в аэропорту Казани.

Напомним, новый рейс свяжет Казань с Узбекистаном (Ташкент). Полеты назначены на воскресенье.

Ранее мы писали о том, что с 2024 года татарстанцы смогут записываться к врачу через ВК. Он рассказал, что некоторые сервисы уже существуют. К примеру, у пользователей появилась возможность оплатить штраф. Сейчас планируется разработать новую программу.

Кроме того, мы говорили, что в РТ на 2025 год МРОТ планируют увеличить на 14,7%.

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