Из Казани в Ереван с 9 августа запустят новые авиарейсы

Уже совсем скоро из Казани в Ереван можно будет улететь на самолете.

Рейсы станут осуществляться Airbus A321 с 9 августа по пятницам. Авиаперевозчик - Armenian Airlines.

Вылет из Казани будет производиться в 15:35, а в Ереван судно прибудет в 9:40. Из столицы Армении самолет отправится в 12:35.

Длительность полета - около 3 часов. Время в Армении на 1 час опережает московское. Об этом рассказали в аэропорту Казани.

Напомним, новый рейс свяжет Казань с Узбекистаном (Ташкент). Полеты назначены на воскресенье.

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