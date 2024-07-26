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Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

После победы казанской команды над питерским кл...

pixabay.com

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Игрок клуба «Рубин» Руслан Безруков сообщил, что был напуган фактом проверки его шутки, пишет Sport24.

Полузащитник заявил, что он был в отпуске, когда стали появляться новости из Генеральной прокуратуры и Государственной думы после шутки. Теперь он испытывает дискомфорт.

После победы казанской команды над питерским клубом «Зенитом» Безруков пошутил, что татарстанцы ждут от «Краснодара» деньги на банковскую карту. Матч прошел 24 апреля 2024 года. В результате, после этого российский футбольный союз оштрафовал футболиста на 100 тыс. рублей и дисквалифицировал его на 3 месяца.

Ранее мы писали о том, что стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Набережных Челнах. Прокуратура в Челнах организовала проверку после случившегося.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 2 парней вскрыли несколько магазинов.

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