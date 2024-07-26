В Казани 2 парней вскрыли несколько магазинов

Несколько торговых точек оказались вскрыли в Казани.

По предварительной информации, 2 парней в черном 26 июля 2024 года, в Московском районе совершали попытки пробраться сразу в несколько заведений, в том числе, в мотомагазин, который находится на пр. Ямашева. Грабители хотели попасть внутрь, однако у них не получилось. Следом они пошли в кальянный магазин, который располагается на ул. Чистопольской. Из него, вероятно, они украли именно деньги. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали о том, что стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Набережных Челнах в Татарстане. Рабочий был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Прокуратура в Челнах организовала проверку после случившегося.