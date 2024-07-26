Стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Челнах

25 июля в п. ГЭС рухнула стена аптеки, из-за чего пострадал 35-летний рабочий. По предварительным данным, все произошло во время ремонта.

Потерпевшего нашли спасатели. После освобождения, его передали скорой.

Рабочий был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

Прокуратура в Челнах организовала проверку после случившегося, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и понять, были ли нарушены требования безопасности во время ремонтных работ.

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