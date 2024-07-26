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Стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Челнах

Рабочий был доставлен в медицинское учреждение ...

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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25 июля в п. ГЭС рухнула стена аптеки, из-за чего пострадал 35-летний рабочий. По предварительным данным, все произошло во время ремонта.

Потерпевшего нашли спасатели. После освобождения, его передали скорой.

Рабочий был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

Прокуратура в Челнах организовала проверку после случившегося, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и понять, были ли нарушены требования безопасности во время ремонтных работ.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане центр ГИМС усилил контроль за водными территориями. Не так давно на реке Волге водитель мотолодки наехал на отдыхающую. Об этом рассказал Юрий Венедиктов, инспектор по маломерным водным судам.

Кроме того, мы говорили, что в КРК «Пирамида» на 36-летнего рабочего упали кирпичи. Специалисты проводят проверку.

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