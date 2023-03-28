Холодный апрель и жаркое лето: Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на ближайшие полгода

Подходит к концу первый месяц весны, который выдался выше нормы, как по температурным показателям, так и по осадкам. Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, каким будет апрель.

Весна, по словам профессора Юрия Переведенцева, пришла на две недели раньше. Полностью снежный покров должен сойти на нет к 10–11 апреля. В Казани снег растаял почти полностью, только в северной части республики этот процесс протекает медленнее.

«Снега в этом году было много: высота покрова составила 66 см, что выше климатической нормы. К слову, в этом месяце норма осадков перевыполнена, их уже под 40 мм (при норме на март месяц – 35 мм). Аномальным март оказался и по теплу, весна в этом году ранняя», – констатировал ученый.

Сейчас погода обусловлена юго-западным циклоном, Татарстан находится в теплом его секторе (зона, заключенная между теплым и холодным фронтами, содержащая теплый воздух). Так, сегодня, согласно данным Гидрометцентра России, ожидается переменная облачность, без осадков, воздух днем прогреется до 10 градусов, ночью прогнозируется ноль градусов. Интересный факт: минимальная температура воздуха в этот день в 1927 году составила минус 24 градуса. Максимум был достигнут в 2007 году, тогда столбик термометра поднялся до 10,1 градуса.

29 марта будет облачно, без осадков: в светлое время суток столбик термометра достигнет 8 градусов, в темное – 3 градусов со знаком «плюс».

В четверг 30 марта ожидается 9 градусов днем и 4 градуса ночью, прогнозируются дожди.

В последний день марта ожидается 10 градусов в дневное время и 5 градусов – в ночное. Временами возможны дожди.

«Так, в этом месяце похолоданий не предвидится. В апреле возможен возврат холодов, арктическое вторжение. Этот месяц прогнозируется в пределах климатической нормы. Согласно данным метеостанции Казань–университет, среднемесячная температура составит 5,4 градуса, норма осадков – 32 мм», – отметил Переведенцев.

В то же время он добавил, что если арктическое вторжение и будет, то ненадолго, поскольку в апреле солнца много, небо без облаков.

О том, каким ожидается грядущее лето и начало осени, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«Обычно 23 марта публикуется официальный прогноз погоды на вегетационный период (он продолжается с апреля по сентябрь). Согласно этому долгосрочному прогнозу, лето ожидается близким к климатической норме, а в сентябре высока вероятность положительной температурной аномалии, что косвенно свидетельствует о том, что будет "бабье лето", – проинформировал Тимур Ринатович. – Если бы этот прогноз на лето был опубликован в прошлом году, мы говорили бы о температурах, превышающих климатическую норму. Но в этом году произошел переход на новые климатические нормы. Согласно им, можно сказать, что мы ждем привычного для последних десятилетий теплого лета».

Близкое к климатической норме лето не отменяет волн холода и тепла, заметил метеоролог. Он добавил, что количество осадков ожидается тоже в пределах климатической нормы.

«Следует сказать, что долгосрочные прогнозы уточняются. В последний день каждого месяца публикуется уточненный прогноз на следующий месяц», – сообщил доцент КФУ.

Тенденция последних лет, по словам Тимура Аухадеева, такова: вегетационный период удлиняется, потому что осень приходит позже, а весна – раньше.

«Вот и в этом году весна ранняя и теплая. Март оказался аномально теплым, температурная аномалия составит более 2 градусов, – говорит Аухадеев. – Последняя декада марта и начало апреля прогнозируются с температурным фоном, превышающим климатическую норму».

В 2023 году кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ отмечает свое 100-летие. Метеорологическая обсерватория Казанского университета является одной из старейших в России. Непрерывные наблюдения ведутся учеными вуза с 1812 года.