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· Полина Модестова

Граница не поменяла исторически сложившуюся конфигурацию: в Госреестре появились сведения о границе между Татарстаном и Чувашией

В Госреестре появились сведения о границе между Татарстаном и Чувашией
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В Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о границе между Татарстаном и Чувашией, длина которой составляет 554,62 км, сообщили в Росреестре по РТ.

Напомним, что на границе расположены Кайбицкий, Буинский, Зеленодольский, Апастовский и Дрожжановский районы. При уточнении границы уделили особое внимание участкам, расположенным возле населенных пунктов. Работы начались еще в 2019 году. Границы между республиками не поменялись свою реальную исторически сложившуюся конфигурацию.

Как отметил директор филиала ППЕ Роскадастр по РТ Артем Костин, на сегодняшний день шесть из восьми смежных с Татарстаном границ уже установлены.

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