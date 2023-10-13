Главные экспонаты - картины очевидцев разрушений: в Казани представят передвижную выставку из музея «Царское Село»

В Казани представят передвижную выставку из музея-заповедника «Царское Село»

В Казани в музее Евгения Баратынского будет открыта передвижная выставка «Рожденные дважды». Главными экспонатами проекта будут картины очевидцев разрушений дворцово-паркового ансамбля Царского Села во время Великой Отечественной войны.

Жители Казани смогут увидеть акварель, рукописные материалы и графику Леонида Хижинского, Юрия Тулина, Нины Веселовой и других художников. Произведения дополнят подлинные фрагменты отделки дворцов и павильонов, которые собирали на развалинах и сохранили для восстановительных работ.

Проект откроется 15 октября в 15:00. С работами можно будет ознакомиться до 3 декабря на Горького, 25.