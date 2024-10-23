Глава Индии Моди поделился видео с итогами первого дня саммита БРИКС в Казани
kremlin.ru
Глава Индии выложил ролик, в котором он рассказал о своих впечатлениях от первого дня мероприятия.
Судя по видео, у главы государства была очень насыщенная программа. Напомним, Моди прилетел в Казань еще 22 октября 2024 года, чтобы принять участие в 16 саммите БРИКС.
Перед встречей с президентом России, которая прошла вчера, Нарендра Моди был в «Корстоне», в котором премьер-министра встретили как подобает.
Кроме того, глава другой страны исполнил киртан «Харе Кришна». В телеграм-канале "BRICS | Главные новости БРИКС" появились фотография и видео с президентом Индии.
Ранее мы писали о том, что индийский блогер рассказал об одном интересном мифе о России. Мужчина сообщил, что иностранцы думают, что россияне из-за санкций едят саранчу. Что известно об этом мужчине, который переехал в Россию?
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