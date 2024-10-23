Блогер Сид из Индии рассказал изданию NEWS.ru об одном их мифов о Российской Федерации. Автор YouTube-канала «Матрешка и медведь» заявил, что иностранцы уверены, что из-за санкций россияне едят саранчу.

Известно, что сам молодой человек проживает в Тверской области и разоблачает миф о том, что хорошо жить лишь в одной Москве.

Путин завершил заседание саммита БРИКС в узком состав в Казань Expo. Что было?

Ранее мы писали о том, что президент Таджикистана Рахмон высказался о погоде в Казани. Впервые Рахмон приехал в Казань в феврале 2024 года, на открытие «Игр будущего».