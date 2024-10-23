Индийский блогер: иностранцы думают, что россияне из-за санкций едят саранчу
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Блогер Сид из Индии рассказал изданию NEWS.ru об одном их мифов о Российской Федерации. Автор YouTube-канала «Матрешка и медведь» заявил, что иностранцы уверены, что из-за санкций россияне едят саранчу.
Известно, что сам молодой человек проживает в Тверской области и разоблачает миф о том, что хорошо жить лишь в одной Москве.
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