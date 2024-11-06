Форум «Казаныш-2024» пройдет в новом театре Камала

Новый театр Камала откроет свои двери для гостей во время форума «Казаныш-2024». Об этом рассказали в Институте развития региональной столице Республики Татарстан.

В сообщении сказано, что в 2024 году мероприятие состоится в новом театре города, который является важным событием для архитектурного союза.

В институте сообщили, что в 2022 году на конкурс на лучшую идею учреждения пришло заявки от 537 специалистов из разных стран.

Ранее мы писали о том, что власти региональной столице Республики Татарстан изменили правила для уличных музыкантов на улице Баумана.

В управлении культуры сообщили, что это может помочь в наведении порядка. Однако в настоящее время неизвестно, какое именно оборудование разрешено для выступлений. По документу, территории для выступлений поделены на 3 уровня. Какие?