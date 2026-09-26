Экономика

На социальную газификацию добавят 1,2 млрд рублей для 56 регионов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Правительство дополнительно направит 1,2 млрд р...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Дополнительно 1,2 млрд рублей направляет правительство России на программу социальной газификации. Средства выделяются из резервного фонда и пойдут на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям. Распоряжение о распределении субсидий подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование на условиях софинансирования получат 56 регионов, заявивших о такой потребности. По оценке кабмина, дополнительная поддержка позволит подключить к газу более 13 тыс. льготных семей по стране. Соглашения о предоставлении субсидий регионам должны быть заключены не позднее 30 календарных дней после издания распоряжения.

Больше всего в документе правительства предусмотрено Ивановской области — 15,6 млн рублей. Пензенской области выделено 7,262 млн рублей, Республике Мордовия — 1,385 млн рублей. Нижегородская область в распоряжении не упоминается.

Претендовать на адресную помощь могут многодетные семьи, граждане с невысокими доходами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами. Социальная газификация предполагает бесплатное подведение газа до границ участка, а дополнительная субсидия помогает льготным категориям семей компенсировать расходы на оборудование и работы внутри участка.

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