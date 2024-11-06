Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Власти Казани изменили правила для уличных музыкантов на улице Баумана

По документу, территории для выступлений поделе...

Алла К./Яндекс.Карты

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан на ул. Баумана территории для музыкантов разделили на 3 части по допустимости шума. Такое постановление появилось на сайте администрации Казани. Изданию «БИЗНЕС Online» рассказали в управлении культуры, что это может помочь в наведении порядка.

По документу, территории для выступлений поделены на 3 уровня:

  • для "концертов" с шумом до 90 дБ (есть звукоусиливающее оборудование).
  • до 60 дБ (звукоусиливающее оборудование с колонками или усилителем).
  • для выхода без специального оборудования по усиливанию звука.

Однако в настоящее время неизвестно, какое именно оборудование разрешено для выступлений.

Ранее мы писали о том, что новый следственный изолятор в Казани на 1000 мест сдадут в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса по Республике Татарстан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

С 4 ноября в Казани открывается движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» в январе-сентябре направило свыше 395 млн рублей на охрану труда

дезинфекция тараканов сколько по времени

Новости Казани

22 часа назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

изучение практической психологии в Москве

Новости Казани

день назад

Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина

Новости Казани

22 часа назад

Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Новости Казани

20 часов назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане зафиксирован вирус Коксаки

Новости Татарстана

день назад

12 месяцев удачи и счастья: 3 знака Зодиака, которым повезет в 2025 году
Лонгриды
день назад

Оптовые цены остаются повышенными: эксперты рассказали, продолжит ли в Казани увеличиваться стоимость топлива

Эксперты разъяснили, почему в Казани стремитель...

Новости Татарстана

2 часа назад

Исполкому Ямбухтинского села поручат расчистить свалку

Новости России

19 часов назад

В Татарстане в полтора раза вырос спрос на складные смартфоны

Новости Казани

3 часа назад

Новый СИЗО в Казани на 1000 мест сдадут в 2025 году

Новости Татарстана

16 часов назад

Орбакайте показала 12-летнюю дочь Клавдию, которая говорит на английском языке
Власти Казани изменили правила для уличных музы...
Новости Казани
59 минут назад

Власти Казани изменили правила для уличных музыкантов на улице Баумана

Новости Казани

17 часов назад

Раис РТ ознакомился с ходом строительства театра Камала

Новости Татарстана

18 часов назад

С «маленьким гаденышем»: Ксения Собчак встретила 43-летие с сыном Платоном

Новости Татарстана

21 час назад

В Минздраве РТ прояснили ситуацию с вирусом Коксаки
В селе для многодетных семей в Татарстане постр...
Важное в РТ
5 дней назад

В селе для многодетных семей в Татарстане построили инфраструктуру связи