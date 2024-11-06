Власти Казани изменили правила для уличных музыкантов на улице Баумана

В региональной столице Республики Татарстан на ул. Баумана территории для музыкантов разделили на 3 части по допустимости шума. Такое постановление появилось на сайте администрации Казани. Изданию «БИЗНЕС Online» рассказали в управлении культуры, что это может помочь в наведении порядка.

По документу, территории для выступлений поделены на 3 уровня:

для "концертов" с шумом до 90 дБ (есть звукоусиливающее оборудование).

до 60 дБ (звукоусиливающее оборудование с колонками или усилителем).

для выхода без специального оборудования по усиливанию звука.

Однако в настоящее время неизвестно, какое именно оборудование разрешено для выступлений.

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