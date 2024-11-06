Власти Казани изменили правила для уличных музыкантов на улице Баумана
Алла К./Яндекс.Карты
В региональной столице Республики Татарстан на ул. Баумана территории для музыкантов разделили на 3 части по допустимости шума. Такое постановление появилось на сайте администрации Казани. Изданию «БИЗНЕС Online» рассказали в управлении культуры, что это может помочь в наведении порядка.
По документу, территории для выступлений поделены на 3 уровня:
- для "концертов" с шумом до 90 дБ (есть звукоусиливающее оборудование).
- до 60 дБ (звукоусиливающее оборудование с колонками или усилителем).
- для выхода без специального оборудования по усиливанию звука.
Однако в настоящее время неизвестно, какое именно оборудование разрешено для выступлений.
Ранее мы писали о том, что новый следственный изолятор в Казани на 1000 мест сдадут в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса по Республике Татарстан.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец