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· 16+ · Екатерина Елисеева

ФК «Сокол» из Казани ищет таролога за 300 тысяч для помощи команде

Специалист должен иметь опыт работы

pixabay.com

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Футбольный клуб Казани «Сокол» из Leon-Второй лиги разместил вакансию таролога на портале HH.ru.

В объявлении говорится, что «Сокол» ищет себе таролога, который поможет ребятам настроиться на игру и обеспечить хороший исход матча сезона 18 октября 2024 года, 14:00 в Нижнем Новгороде.

Специалист должен иметь опыт работы, а именно владеть картами Таро, знать основы астрологии и нумерологии, составлять прогнозы и т.д.

Обязанности нового сотрудника: проведение консультаций с футболистами и тренерами, разработка прогнозов для каждого участника и участие в подготовке к игре.

Заработная плата - от 300 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что в Казани экстренные службы приехали в караоке после перестрелки. В полицию пришли сведения о конфликте, через некоторое время специалисты задержали потенциального агрессора, у которого при себе было оружие.

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