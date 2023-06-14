Его цель - укрепление конституционной законности: в Татарстане подписали закон о создании Конституционного совета
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Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым был подписан закон о Конституционном совете республики. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно данном закону, Конституционный совет региона станет постоянно действующим государственным органом Татарстана. Основной целью совета будет укрепление конституционной законности в республике.
Известно, что в составе совета будет три человека, в числе которых и председатель. Пока что неизвестно, кем будет занята эта должность.
В течение десяти дней с момента публикации документы он вступит в законную силу. Совет был создан на место ликвидированного ранее Конституционного суда региона.