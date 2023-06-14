Его цель - укрепление конституционной законности: в Татарстане подписали закон о создании Конституционного совета

Минниханов 13 июня подписал закон о Конституционном совете Татарстана

Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым был подписан закон о Конституционном совете республики. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно данном закону, Конституционный совет региона станет постоянно действующим государственным органом Татарстана. Основной целью совета будет укрепление конституционной законности в республике.

Известно, что в составе совета будет три человека, в числе которых и председатель. Пока что неизвестно, кем будет занята эта должность.

В течение десяти дней с момента публикации документы он вступит в законную силу. Совет был создан на место ликвидированного ранее Конституционного суда региона.