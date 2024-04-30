Движение по улицам Гвардейской и Отрадной временно ограничили с 30 апреля

На 2 улицах Советского района региональной столицы на время ограничат движение. Причина - ремонт участка тепловых сетей.

С 30 апреля по 27 мая будет частично закрыта дорога в районе дома на улице Гвардейской, 65.

Кроме того, с 30 апреля по 2 июня специалисты перекроют движение на ул. Отрадной около дома №1/30 на улице Карбышева.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах за 77,6 млн рублей отремонтируют дороги.