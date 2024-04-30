В Набережных Челнах за 77,6 млн рублей отремонтируют дороги

Исполнительный комитет Набережных Челнов Татарстана направит 77,6 миллионов рублей на ремонт дорог, тротуаров и инфраструктуры. Тендер появился на портале государственных закупок.

До 1 августа 2024 года, подрядчик должен будет провести срезку и ремонтные работы покрытий на дорогах, провести устройство выравнивающего слоя, поставить таблички с названиями остановок и наружное освещение.

Кроме того, по контракту нужно провести работы на дорогах общего пользования в городе 1-й, 2-й и 3-й очередности, мостах путепроводах и т.д.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 1 мая 2024 стартуют мастер-классы по переработке пластика.