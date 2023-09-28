Документ разослали по регионам: минтранс РФ направил рекомендации по организации перевозок

Минтранс РФ направил рекомендации по перевозкам в автобусах после инцидента в Казани

Минтранс России дал рекомендации по организации перевозки автобусами, троллейбусами и трамваями детей до 16 лет, которые не оплатили проезд. Соответствующий документ ведомством был направлен депутату Госдумы Татьяне Буцкой в ответ на ее обращение.

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