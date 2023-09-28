Документ разослали по регионам: минтранс РФ направил рекомендации по организации перевозок
Минтранс России дал рекомендации по организации перевозки автобусами, троллейбусами и трамваями детей до 16 лет, которые не оплатили проезд. Соответствующий документ ведомством был направлен депутату Госдумы Татьяне Буцкой в ответ на ее обращение.
В ведомстве рекомендуют:
- создать государственное или муниципальное учреждение дя проверки оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади по маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщение;
- обеспечить наземный транспорт видеонаблюдением;
- разместить достаточное количество терминалов безналичной оплаты, в том числе с использованием мобильных устройств и иными способами;
- организовать взаимодействие с органами внутренних дел, нацгвардии для воздействия на лиц, не соблюдающих нормы по перевозке пассажиров;
- проводить инструктаж работников перед рейсами;
- проводить рейды с сотрудниками внутренних дел, войсками нацгвардии и задерживать лиц, нарушивших порядок оплаты проезда, составлять материалы об административном правонарушении;
- выдать карты школьникам, которые позволят устанавливать их личности, а также организовывать взаимодействие с образовательными учреждениями, комиссиями по делами несовершеннолетних для проведения профилактической работы с родителями и привлечения их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.