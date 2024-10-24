Что сказал Путин на заседании 16 саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+»

Тезисы президента России на заседании 16 саммита БРИКС:

Глава государства предложил увеличить структуру ООН — добавить больше стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Путин сообщил о важности организовать платформу БРИКС, чтобы раскрыть потенциал растущих экономик её государств.

Необходимо выстраивать надёжные финансовые механизмы.

РФ с партнёрами трудится над увеличением пропускной способности товарно-транспортных коридоров на маршруте Север — Юг и Северный морской путь.

Подробнее о том, что еще было сказано на встрече в телеграм-канале "BRICS | Главные новости БРИКС".

Напомним, союз был организован в 2006 году.

Ранее мы писали о том, что глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана, так как он был одним представителем государства — член НАТО и не только.