Что сказал Путин на заседании 16 саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+»
Kremlin.ru
Тезисы президента России на заседании 16 саммита БРИКС:
- Глава государства предложил увеличить структуру ООН — добавить больше стран Азии, Африки и Латинской Америки.
- Путин сообщил о важности организовать платформу БРИКС, чтобы раскрыть потенциал растущих экономик её государств.
- Необходимо выстраивать надёжные финансовые механизмы.
- РФ с партнёрами трудится над увеличением пропускной способности товарно-транспортных коридоров на маршруте Север — Юг и Северный морской путь.
Подробнее о том, что еще было сказано на встрече в телеграм-канале "BRICS | Главные новости БРИКС".
Напомним, союз был организован в 2006 году.
Ранее мы писали о том, что глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана, так как он был одним представителем государства — член НАТО и не только.
Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС