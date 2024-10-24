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Что сказал Путин на заседании 16 саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+»

Напомним, союз появился еще в 2006 году

Kremlin.ru

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Тезисы президента России на заседании 16 саммита БРИКС:

  • Глава государства предложил увеличить структуру ООН — добавить больше стран Азии, Африки и Латинской Америки.
  • Путин сообщил о важности организовать платформу БРИКС, чтобы раскрыть потенциал растущих экономик её государств.
  • Необходимо выстраивать надёжные финансовые механизмы.
  • РФ с партнёрами трудится над увеличением пропускной способности товарно-транспортных коридоров на маршруте Север — Юг и Северный морской путь.

Подробнее о том, что еще было сказано на встрече в телеграм-канале "BRICS | Главные новости БРИКС".

Напомним, союз был организован в 2006 году.

Ранее мы писали о том, что глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана, так как он был одним представителем государства — член НАТО и не только.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

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