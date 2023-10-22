ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

Центральный Спортивный Клуб Армии из Москвы сыграл вничью с казанской командой "Рубин" в поединке 12-го тура Российской Премьер Лиги по футболу.



Состоявшаяся в Казани встреча закончилась со счетом 0:0. В начале матча судья Павел Кукуян после просмотра видеозаписи, сделанной системой видеопомощи арбитру (VAR), отменил гол, забитый футболистом "Рубина" Николой Чумичем, из-за того, что мяч, попав в ворота, сначала коснулся руки игрока его собственной команды Угочукву Ива.