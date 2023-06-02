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· Полина Модестова

"Через месяц будет готово еще одно": в Казани два новых теплохода спустили на воду

В речпорту Казани 1 июня на воду спустили два новых теплохода
"Через месяц будет готово еще одно": в Казани два новых теплохода спустили на воду

Администрация Казани

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В речном порту Казани сегодня на воду спустили для новых пассажирских корабля - судно А217-1 и скоростной "Метеор-2020", который был назван в честь Михаила Девятаева - летчика и Героя Советского Союза. Транспорт был передан судоходной компании "Флот Республики Татарстан". В церемонии принимали участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также Мэр Казани Ильсур Метшин.

Судна были произведены на зеленодольском заводе имени А.М.Горького. Коллективу предприятия за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие транспортного комплекса республики коллективу предприятия объявили Благодарность Раиса РТ.

Рустам Минниханов отметил, что транспортная доступность является одной из составляющих качества жизни. На данный момент уже много чего удалось сделать в сфере пассажирских автоперевозок - новые автобусы, электротранспорт. А в части водного транспорта работали на тех судах, которые уже были. Но накануне были сданы два судна, а через месяц будет готово еще одно.

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