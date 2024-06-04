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Более 1000 табличек «Укрытие» повесили на домах в Казани

Всего в многоквартирных домах региональной столицы -  5 461 подвал

Казань на максималках

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Углубленные помещения нужны для размещения людей на срок - не дольше одного дня, а подвалах граждане могут оставаться на 48 часов. Укрытиями служат, обычно, подвалы жилых домов.

2 207 укрытий в Казани сейчас готовы к использованию. В управлении гражданской защиты сообщили, что работа в настоящее время продолжается.

Всего в многоквартирных домах региональной столицы - 5 461 подвал, из них меньше половины предназначены в качестве укрытия, пишет «БИЗНЕС Online».

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