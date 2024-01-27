Билялетдинов высказался о поражении «Ак Барса»

Тренерский штаб "Ак Барса" после поражения "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4) поделился своими мыслями о происходившем. Зинэтулла Билялетдинов, главный тренер команды, отметил, что в целом игра была достойной. Казанцы проявили мобильность и показали хороший уровень игры. Тем не менее, вопросы, требующие корректировки, остались.

Стоит отметить, что "Ак Барс" прервал свою серию из трех побед подряд. В следующем матче, который состоится 28 января, команда сыграет на выезде против "Барыса".