Барабанов из «Ак Барса» опередил свой рекорд по голам за чемпионат в КХЛ

Форвард «Ак Барса» Александр Барабанов установил новый собственный рекорд по количеству голов в одном чемпионате КХЛ, отличившись 18 раз. Его предыдущий наилучший показатель был зафиксирован в 2018/19, когда он забил 17 голов, выступая за СКА.





Гол, ставший для Барабанова 18-м в этом сезоне, был забит в матче против «Адмирала». В данный момент встреча продолжается, и после первого периода команда из Казани лидирует со счётом 1:0.В текущем сезоне Барабанов провёл 44 матча, заработав на них 18 голов и сделав 24 результативные передачи. Благодаря этим показателям он стал ведущим бомбардиром «Ак Барса». В межсезонье он снова стал играть в команде из НХЛ, в которой был за «Сан-Хосе».