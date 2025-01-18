Барабанов из «Ак Барса» опередил свой рекорд по голам за чемпионат в КХЛ
пресс-служба ХК «Ак Барс»
Форвард «Ак Барса» Александр Барабанов установил новый собственный рекорд по количеству голов в одном чемпионате КХЛ, отличившись 18 раз. Его предыдущий наилучший показатель был зафиксирован в 2018/19, когда он забил 17 голов, выступая за СКА.
В текущем сезоне Барабанов провёл 44 матча, заработав на них 18 голов и сделав 24 результативные передачи. Благодаря этим показателям он стал ведущим бомбардиром «Ак Барса». В межсезонье он снова стал играть в команде из НХЛ, в которой был за «Сан-Хосе».
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец